Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
F.Y. idaresindeki 03 AGD 779 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolu Erenler Mahallesi yakınlarında H.İ.T'in kullandığı 43 EA 643 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden H.İ.T. ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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