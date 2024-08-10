Afyonkarahisar\'da traktör ile iki otomobilin karıştığı kaza: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da traktör ile iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar - Eskişehir kara yolu Çayırbağ beldesi yakınlarında İ.Ö. idaresindeki römorkunda karpuz yüklü traktör, M.A.K, (51) yönetimindeki 06 FG 3715 plakalı otomobil ile H.K'nin (36) kullandığı 03 AGP 474 plakalı otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü M.A.K, ve aracında bulunan M.Y.K. (57) ile römorktaki M.Ö, (24) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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