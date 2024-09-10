Traktöre Tren Çarptı: Sürücü Yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.
Eskişehir- Denizli seferini yapan yolcu treni, Üçlerkayası köyü Güvercinlik mevkisindeki hemzemin geçitte Z.Ç'nin (66) kullandığı 58 YC 966 plakalı traktöre çarptı.
Kazada çarpışmanın etkisiyle devrilen traktör sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, İhsaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Z.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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