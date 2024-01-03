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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı

Afyonkarahisar'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı
03.01.2024 - 10:11,
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobildeki Y.U. ile İ.A'ya adli işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kütahya, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı - Son Dakika
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