11:14 • •
10:42 • •
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Otomobildeki Y.U. ile İ.A'ya adli işlem uygulandığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı - Son Dakika