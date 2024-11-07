Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Pazarağaç ve Karamık Karacaören beldelerinde ikamet eden şüpheliler M.S, M.K, M.G. ve A.G'nin uyuşturucu sattıkları yönünde bilgi aldı.

Şüphelilerin ikametinde ve araçlarında narkotik tespit köpeği ile yapılan aramada, esrar maddesi, 41 sikke, 84 tarihi obje, 3 av tüfeği, el dedektörü, 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.