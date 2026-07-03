Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada uyuşturucu emdirilmiş 4 peçete ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.T.K, A.G. ile H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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