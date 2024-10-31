Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Dinar ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 261 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde emdirilmiş 34 peçete, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü emniyetten, 3'ü de savcılıktan serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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