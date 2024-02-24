Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Bolvadin ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Sandıklı ve Bolvadin ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
İlçelerde durdurulan iki araçta arama yapan ekipler, 9 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Araçlardaki A.K, R.T.G, S.Ö. ile H.A.Ş'ya adli işlem uygulandı.
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