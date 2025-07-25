Afyonkarahisar'da Yangın Soğutma Çalışmaları

SOĞUTMA İŞLEMLERİ 300 PERSONELLE SÜRÜYOR

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada Eskişehir'de çıkıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan yangının soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, " Orman Genel Müdürlüğü'nden edinilen son bilgilere göre Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangının soğutma işlemlerine karadan 45 arazöz, 12 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 2 ambulans ve toplam 300 personelle devam etmektedir" denildi.