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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü refüje çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü refüje çarptı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Antalya'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, refüje çarparak hasar gördü. Kazada sürücü, muavin ve 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar\'da yolcu otobüsü refüje çarptı: 4 yaralı
23.01.2024 - 20:30,
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen Antalya'dan İstanbul'a giden 16 BBG 235 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında refüje girdi.

Yaklaşık 200 metre boyunca refüjde giden yolcu otobüsü, altının sürtmesi sonucu hasar gördü.

Kazada, sürücü, muavin ve 2 yolcu hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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