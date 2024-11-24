Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 30 Yaralı

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1) AFYONKARAHİSAR'DA ZİNCİRLEME KAZA: 30 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesi yakınlarında sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün kamyon ve otomobil ile çarpıştığı zincirleme kazada 30 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'dan Ankara istikametine giden bir yolcu otobüsü, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Emirdağ ilçesi Topdere mevkisine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kamyon, ardından da otomobille çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise şarampole girdi. Yolcu otobüsünün de ön kısmı büyük çapta hasar gördü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlarda bulunan 30 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.