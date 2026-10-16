Afyonkarahisar Erkmen'de çarpışan minibüslerden biri devrildi, 16 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Erkmen'de çarpışan minibüslerden biri devrildi, 16 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Erkmen\'de çarpışan minibüslerden biri devrildi, 16 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde iki minibüs çarpıştı, araçlardan biri devrildi ve 16 kişi yaralandı. Yaralıların çoğunun öğrenci olduğu belirlenirken, hastanelerde tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu, polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR'da çarpışan 2 minibüsten birinin devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Erkmen beldesinde, şoförlerinin kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs ile şehir içi yolcu minibüsü çarpıştı. Savrulan minibüslerden biri devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Kazada araçlarda bulunan, çoğu öğrenci olduğu belirlenen 16 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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