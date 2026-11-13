Afyonkarahisar İhsaniye\'de ölen iki öğretmen için Yukarıtandır Ortaokulunda dua edildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki öğretmen için mevlit programı düzenlendi.

Hayatını kaybeden öğretmenlerin görev yaptığı Yukarıtandır köyünün camisinde mevlit okutuldu.

Cuma namazı çıkışında Yukarıtandır Ortaokulu'nun bahçesinde program düzenlendi. Burada öğretmenler Hilal Mete (31) ile Ayşe Sena Demir (46) için dua edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak gazetecilere, yaşamını yitiren öğretmenlerin herkesin içini acıttığını söyledi.

Programa, İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak, belediye başkanları, kurum müdürleri, meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar'da 5 Kasım'da düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Şüpheli, kaçtığı Eskişehir'de gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.