Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
G.Y. (35) idaresindeki 06 BDN 189 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Yüreğil köyü yakınlarında refüje devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki M.S.Y. (62 ve N.Y. (56) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil kaza yaptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?