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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Yaren Geceleri'nde tel helvası ikram ediliyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Yaren Geceleri'nde tel helvası ikram ediliyor

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde Yaren Geceleri\'nde tel helvası ikram ediliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde soğuk kış günlerinde yapılan Yaren Geceleri'nde tel helvası, şeker, su, limon tuzu ve leblebi tozundan yapılarak misafirlere ikram ediliyor. Tel helva, türküler, orta oyunları ve halk oyunları eşliğinde geceye katılanlara sunuluyor. Tel helva ustası Hüseyin Kozan, tatlının önceden kış aylarında sıkça yapıldığını ve beğenilerek tüketildiğini belirtti.

03.02.2024 11:03
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde soğuk kış günleri "Yaren Geceleri"nde yapılan tel helvasıyla tatlanıyor.

Çay Mahallesi'ndeki Gardaş Yarenler Kültür Derneği binasında toplananlar, yöreye özgü tel helvasını kış mevsimindeki soğuk havalarda şeker, su, limon tuzu ve leblebi tozundan yapıyor.

Tel helva yapımında kaynatılan şekerli su, soğuk bir mermer üzerine dökülüyor. Mermer üzerinde soğuyarak macun kıvamına gelmesiyle leblebi tozunda büyük bir tepside kıvam alıncaya kadar çekiliyor.

Hazırlanan tel helva, "Yaren Geceleri"nde türküler, orta oyunları ve halk oyunları eşliğinde geceye katılan misafirlere ikram ediliyor.

Derneğin Başkan Yardımcısı Selahattin Işık, gazetecilere, tel helvası geleneğinin çocukluk yıllarından beri yapıldığını söyledi.

Bu kültürü ilçede yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini aktaran Işık, "Tel helvaya, pişmaniyenin atası diyebiliriz. Bugün tel tel dökülen helvamızı misafirlerimize ikram ettik."dedi.

Tel helva ustası Hüseyin Kozan da tatlının önceden kış aylarında çokça yapıldığını ve beğenilerek tüketildiğini anlattı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Yaren Geceleri'nde tel helvası ikram ediliyor - Son Dakika
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