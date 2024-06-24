Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde termometreler 38 dereceleri gördü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde termometreler 38 dereceleri gördü

Afyonkarahisar'ın en sıcak ilçelerinden biri olan Şuhut'ta hava sıcaklığı 38 dereceye kadar çıktı. Aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmaktan kaçınırken, sıcaklıkların bir an önce normale dönmesi temenni ediliyor.

24.06.2024 21:46
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Afyonkarahisar'ın o ilçesinde termometreler 38 dereceleri gördü

Şuhut ilçesi sıcaktan adeta yanıp kavruldu

AFYONKARAHİSAR - Hava sıcaklığının artarak devam ettiği Afyonkarahisar'ın en sıcak ilçelerinden birisi olan Şuhut'ta termometreler 38 derecelere kadar çıktı.

Kentte bir süredir devam eden sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşlar gündüz saatlerinde sokağa çıkmaktan kaçınırken, çıkmak zorunda kalanlar ise gölgelik alanlara sığındı. Kent genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının en fazla etkilediği yerlerden biri ise Şuhut ilçesi oldu. İlçede termometreler 38 dereceleri gösterirken sıcaklar vatandaşları adeta bunalttı. İlçe sakinleri sıcak havadan dolayı vatandaşların ilçeye gelmemesini esprili bir dille isteyerek, sıcaklıkların bir an önce mevsim normallerine dönmesi temennisinde bulundular. Meteorolojiden alınan bilgilerde sıcaklıkların hafta boyu devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde termometreler 38 dereceleri gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde termometreler 38 dereceleri gördü - Son Dakika
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