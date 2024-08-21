Afyonkarahisar Sandıklı'da Orman Yangını

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Akharım beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesindeki yangının soğutma işlemleri devam ederken Sandıklı ilçesi Akharım beldesi Hasanbeli-Çiğiltepe mevkisinde bulunan ormanlık alanda bir yangın daha başladığını bildirdi.

Yangına İl Afet ve ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde olayın ilk anından itibaren müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye Afyonkarahisar merkez, Sandıklı, Dinar, Çay, Şuhut, İhsaniye, İscehisar, ilçe belediyeleri ve Akharım, Güney, Düzağaç ve Taşoluk belde belediyeleri ile İl Özel İdaresi başta olmak üzere kamu kurum kuruluşlarından çok sayıda itfaiye, aracı, iş makinesi ve personel sevk edilmiş, Orman Genel Müdürlüğünden destek ekipler görevlendirilmiştir. Yangına toplam 31 araç ve 68 personel ile havadan ve karadan müdahale sürmektedir. Vatandaşlardan yeşil alanların korunması amacıyla yangına sebebiyet verecek her türlü riskten kaçınmalarını, alınan yasak ve kurallara uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorum."

Yangınla ilgili 2 kişinin ifadesine başvurulmak üzere Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.