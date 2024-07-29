Afyonkarahisar Sandıklı'da Sarı Dede Sultan'ı Anma ve Kültür Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sandıklı'da Sarı Dede Sultan'ı Anma ve Kültür Festivali düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen '16. Sarı Dede Sultan'ı Anma ve Kültür Festivali'ne, ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte semah gösterisi yapıldı ve sanatçılar yöresel türküler seslendirdi. Kaymakam ve belediye başkanı, etkinliklerin birlik ve beraberliğe güç vereceğini belirtti.

29.07.2024 16:35
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "16. Sarı Dede Sultan'ı Anma ve Kültür Festivali" gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Selçik köyündeki etkinliğe, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından semah gösterisi yapıldı, sanatçılar yöresel türküleri seslendirdi.

Kaymakam Çengel, burada yaptığı konuşmada, "Bu tür etkinlikler, birlik beraberliğimize milli birliğimize güç verecektir. Biz bu etkinliklerin artarak devam etmesini ümit ediyoruz. Basit bir organizasyon değil. Ciddi bir program. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Adnan Öztaş da Selçik köyünün ilçedeki köyler arasında en çok etkinlik düzenleyenler arasında olduğunu belirterek programa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Sandıklı'da Sarı Dede Sultan'ı Anma ve Kültür Festivali düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Sandıklı'da Sarı Dede Sultan'ı Anma ve Kültür Festivali düzenlendi - Son Dakika
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