Afyonkarahisar Sandıklı'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli K.D. tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu satışı bilgisi üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli K.D. tutuklandı. Şüphelinin üst aramasında peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli K.D'nin üst aramasında peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli K.D, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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