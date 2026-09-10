Afyonkarahisar Sandıklı'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli K.D. tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sandıklı'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli K.D. tutuklandı

Afyonkarahisar Sandıklı\'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli K.D. tutuklandı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu satışı bilgisi üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli K.D. tutuklandı. Şüphelinin üst aramasında peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli K.D'nin üst aramasında peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli K.D, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Sandıklı, Güncel, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Sandıklı'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli K.D. tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Sandıklı'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli K.D. tutuklandı - Son Dakika
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