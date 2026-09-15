Afyonkarahisar Şuhut'ta besihanede çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Bademli köyündeki bir besihanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında besihanedeki 6 büyükbaş hayvan telef oldu, saman balyaları zarar gördü.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir besihanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bademli köyünde bir besihanede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Şuhut Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, besihanedeki 6 büyükbaş hayvanın telef olduğu ve saman balyalarının zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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