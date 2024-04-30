Afyonkarahisar Valisi: Gizli kayıt iddialarına dair somut bir kanıt yok

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediyesi binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına ilişkin "2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

Yiğitbaşı, tarihi Frig Vadisi'nin İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yapılan Karşılama ve Tanıtım Merkezi'ni inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yiğitbaşı, turizm sezonunu açıldığını Frigya bölgesi ve Ayazini köyünün çok kıymetli olduğunu söyledi.

Frigya'nın tanıtımı için de çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Yakın zamanda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve seyahat acentelerimiz burada olacaklar. Önceden bir takım toplantılar yapıldı. Yine onlardan bu bölge için bir takım somut adımlar bekleyeceğiz."

Bir gazetecinin "kısa bir zaman önce Afyonkarahisar Belediyesinde bir böcek olduğu iddiaları ortaya atılmıştı, soruşturmanın da tamamlandığı söyleniyor. Son gelişmeler nelerdir" sorusu üzerine Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"2-3 haftadır neredeyse böyle iddialar var. Ulusal basına bile yansımış. Ancak, kurumlarımızda görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı. Emniyet görevlilerimiz belediyeye gitti, incelemede bulundu ve devam ediyor. Ancak hala 2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz. Bu iddialara karşın da halen hiç kimseye suçlama yapılmamış. Yani bir suç duyurusunda bulunulmamış, şikayetçi olunmamış. Bu gerçekten ilgi çekici"

"Savcılığımızın incelemesi devam ediyor"

Yiğibaşı, valilik olarak her türlü suçla ve suçluyla mücadele olarak doğrudan sorumlu olduklarını vurguladı.

Güvenlik güçleriyle Afyonkarahisar'ın 14 bin kilometre karesinde her türlü suçun önlenmesi ve suçlunun da gereken cezayı alması noktasında görevli olduklarını aktaran Yiğitbaşı, "İddialar üzerine herhangi bir teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok. Herhangi bir tutanak ve rapor tutulmuş olmadığı söyleniyor. Halen savcılığımızın incelemesi devam ediyor. Yakın bir zamanda savcılığımızın da açıklama yapacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yiğitbaşı, daha sonra Ayazini köyünde üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.