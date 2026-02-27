Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş görevine başladı - Son Dakika
Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş görevine başladı

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş görevine başladı
27.02.2026 13:24
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar'a atanan Naci Aktaş, görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar'a atanan Naci Aktaş, görevine başladı.

Valilik önünde kendisini karşılayan il protokolüyle tokalaşan Vali Aktaş, tören mangasını selamladı.

Daha sonra valilik binasına geçen Aktaş, gazetecilere, devletin öncelikleri doğrultusunda Türkiye Yüzyılı vizyonuna Afyonkarahisar'dan en güçlü katkıyı sağlamak için mesai arkadaşlarıyla var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Afyonkarahisar'ın sadece yolların kesiştiği bir coğrafi nokta değil, binlerce yıllık medeniyet birikimi, zengin kültürü ve vatan müdafaasındaki sarsılmaz duruşuyla milletin ortak hafızasında özel bir yere sahip köklü bir şehir olduğuna dikkati çeken Aktaş, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu güzel şehre hizmet etmek, yalnızca bir kamu görevi değil, aynı zamanda tarihine, ruhuna ve insanına karşı taşıdığımız büyük bir vefa sorumluluğudur. Bu vefanın gereği olarak, ilimizin taşıdığı ve biriktirdiği her türlü değerin üzerine yeni değerler eklemek, kalıcı kazanımlar oluşturmak amacıyla tarımından termal zenginliklerine, eşsiz gastronomisinden turizmine kadar sahip olduğu potansiyeli en üst düzeyde değerlendireceğiz. Bu doğrultuda kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve meslek odalarımızla tam bir uyum ve eş güdüm içerisinde hareket edeceğiz."

Vali Aktaş, makam kapısının vatandaşların her zaman ulaşabileceği bir hizmet kapısı olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yaklaşımla bizler, halkın içinde olan, sorunları yerinde tespit eden ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını esas alarak devletimiz ile vatandaşlarımız arasındaki gönül köprülerini güçlendirmeyi, adaleti her bir hemşerimiz için hissedilir kılmayı en temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Şehrimizin her bir ferdinin yüreğine dokunurken, özellikle devletimizin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve aileleri, yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz her zaman önceliğimiz olacaktır."

Bayrağı devraldığı İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'na Afyonkarahisar'a sunduğu katkılarından dolayı teşekkür eden Aktaş, daha sonra makamına geçti.

Kaynak: AA

