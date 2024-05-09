Afyonkarahisar ve Dinar\'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Afyonkarahisar ve Dinar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Isparta kara yollarındaki uygulama noktalarında şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Ekipler, araçlarda yaptığı aramada, 1171 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve 3 parça peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçlarda M.O, A.O, R.S. ile M.D'ye adli işlem uygulandı.