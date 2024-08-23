Afyonkarahisar ve Konya'nın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Afyonkarahisar ile Konya'nın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Afyonkarahisar ile Konya'nın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.