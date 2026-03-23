Ağabeyi Tarafından Vurulan Kardeş Hayatını Kaybetti

23.03.2026 21:47
Mardin'de tartıştığı ağabeyi tarafından vurulan Ergin K. hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurularak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kırsal Derecik Mahallesi'nde Erol K. (43) ile kardeşi Ergin K. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda ağabey Erol K, kardeşi Ergin K'yi silahla ateş açarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ergin K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Erol K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Mardin, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
