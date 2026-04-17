Ağaç Kesimi Faciası: 44 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kestiği çam ağacının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Şapçı köyü yakınlarında bulunan Tepedibi mevkisindeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Zeki Karabulut'un (44) üzerine kestiği çam ağacı devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, ağacın altında kalan Karabulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Karabulut'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
