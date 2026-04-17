Ağaç Kesimi Faciası: 44 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Ağaç Kesimi Faciası: 44 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

17.04.2026 16:02
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ağaç kesen Zeki Karabulut, devrilen çam ağacının altında kalarak öldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kestiği çam ağacının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Şapçı köyü yakınlarında bulunan Tepedibi mevkisindeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Zeki Karabulut'un (44) üzerine kestiği çam ağacı devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, ağacın altında kalan Karabulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Karabulut'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağaç Kesimi Faciası: 44 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Ağaç Kesimi Faciası: 44 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
