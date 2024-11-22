Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kadı İbrahim Mahallesi'nde bir ağacın kovuğundan köpek sesi duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ağacın gövdesinin bir kısmını keserek kovuğu genişletti.
Ekipler, çalışma sonucu köpek yavrusunu ağacın kovuğundan çıkardı.
Kurtarılan hayvan daha sonra alandan uzaklaştı.
Son Dakika › Güncel › Ağaç Kovuğundaki Köpek Yavrusu Kurtarıldı - Son Dakika
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