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Ağaçları kökünden söken hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde ağaçları kökünden söken hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat ormanında, geçtiğimiz günlerde hortum meydana geldi. Hortum birçok ağacı kökünden sökerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından kayda alınan hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.