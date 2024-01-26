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Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde Atatürk Parkı'nda çınar ağacında 3 gündür mahsur kalan kara kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kediyi fark eden park bahçe ekipleri, itfaiye ekiplerine haber vererek kurtarma operasyonu başlattı. İtfaiye eri, kovalı iş makinesiyle ağaca tırmanarak kediyi kurtardı. Kedinin sağlıklı olduğu ve hızla olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

26.01.2024 - 09:45,  Güncelleme: 09:47
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- Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Atatürk Parkında çınar ağacında 3 gündür mahsur kalan kara kedi park bahçe ekiplerinin kediyi fark etmesi üzerine kurtarıldı.

Kozan'da Atatürk Parkında köpekten kaçarak ağaca tırmandığı tahmin edilen kara kedi ağaçta mahsur kaldı. 3 gün boyunca ağaçtan inemeyen kediyi park ve bahçeler ekipleri fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Kovalı iş makinası ile ağaca tırmanan Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipte çalışan bir kişi kedinin yanına yaklaştı. Kedinin kaçıp düşmemesi için önce kediyi seven itfaiye eri, daha sonra kediyi kucağına alarak kurtardı. Ağaçtan indirilip parka bırakılan kedi hızla olay yerinden uzaklaştı. Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş "Yaklaşık 3 gündür çınar ağacında kalmış. Park bahçe ekipleri fark etmiş. Kurtardık hızlı bir şekilde kaçtı ev kedisi olduğunu düşünüyoruz tasması vardı" dedi.

Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kaynak: İHA
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