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Ağaçta kuş avına çıkan 3 metrelik yılan görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da ağaçta kuş avına çıkan yaklaşık 3 metrelik yılan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Alacakaya ilçesi Esenlik köyünde yürüyüşe çıkan bir kişi, ağaçta yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir yılanı fark etti. Ağaç üzerinde kuş avlamak için bulunduğu tahmin edilen yılan, daha sonra gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.