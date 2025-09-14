Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sunguroğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde ağaca çıkan kedi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince indirildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, daha sonra serbest bırakıldı.
