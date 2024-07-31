Ağaçtan incir yiyenlerden astığı yazı ile şehitlerin ruhuna Fatiha istedi - Son Dakika
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Ağaçtan incir yiyenlerden astığı yazı ile şehitlerin ruhuna Fatiha istedi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan emekli eğitimci Erol Aytar, gelenek haline getirdiği 'incir yemek serbesttir' levhasını bu yıl da ağacına astı. Ancak bu kez levhaya 'Şehitlerimizin Ruhuna Fatiha' ibaresini ekleyerek incir yiyen insanların şehitlerin ruhuna dua etmelerini istedi. Aytar, bu geleneği 8 yıldır sürdürdüğünü ve insanların incirleri yemeleri için farkındalık oluşturmak istediğini belirtti.

31.07.2024 23:15
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Ağaçtan incir yiyenlerden astığı yazı ile şehitlerin ruhuna Fatiha istedi

Emekli eğitimci bahçesine 'İncir yemek serbesttir' yazısı asıp dua istedi

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde ikamet eden emekli eğitimci Erol Aytar, 8 yıldır gelenek haline getirdiği 'incir yemek serbesttir' levhasını bu yılda ağacına astı. Aytar, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl, 'İncir yemek serbesttir' levhasına 'Şehitlerimizin Ruhuna Fatiha' ibaresini ekleyerek incir yiyen insanların şehitlerin ruhuna dua etmelerini istedi.

Emekli Okul Müdürü Erol Aytar, 8 yıllık geleneğini yine bozmayarak Bahçesinde bulunan İncir ağaçlarının meyvelerini, yolda gelip geçenlerin gönül rahatlığıyla yemeleri için her yıl astırdığı "incir yemek serbesttir" yazısını bu senede astırdı. Vatandaşlar da ağacın yanından geçerken, incirlerden yiyor ve şehitlerin ruhuna Fatiha okuyor.

Erol Aytar, "Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Emekliliğimde rahat bir yaşam sürme adına 5 dönüm alana her türlü ağaç ektim. İncir ağacını da bahçemin köşesine dikmiştim. Ağaç büyüyüp incir vermeye başladı. İnsanlar incirlerden yemiyorlardı. İnsanlar incirlerden yemeleri için 'incir yemek serbesttir' yazısını astım. Arkasından da incir yiyen insanların birilerine dua etmesini istedim. Bizde adettir ekene, dikene Allah razı olsun diye. Bende onun yerine şehitlerimizin ruhuna Fatiha okusunlar istedim. Bunun içinde bu levhayı astım" dedi.

"Farkındalık oluşturmak istedim"

Erol Aytar, "İnsanlar buradan gelip geçerken incirden koparıp yemek istiyorlardı ama haram yada helal duygusuyla el uzatmıyorlardı. Bende bu duruma son vermek için farkındalık oluşturmak istedim. Bir şeyi paylaşmak insanlarla beraber mutlu olmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Yaptığım şeyin doğru olduğuna inanıyorum ve çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Öğrencilerim, komşularım buradan geçenler teşekkür ediyorlar. Sosyal medyada paylaştığım zaman altına yazılan yorumlar da beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

8 yıllık gelenek

Herkesi bahçesine incir yemeye davet eden Aytar, "2016 yılından bu yana bu levhayı asıyorum. Her sene farklı insanlar gelip bu ağaçtan incir koparıp yiyorlar. Yaklaşık 1 ay ürün veriyor. Kim isterse gelip yiyebilirler. Bu yayını izleyen herkesi buraya davet ediyorum. Biter diye korkmasınlar incirden topladıkça Allah daha çok veriyor" dedi. Bölgedeki vatandaşlar ise, yemesi serbest olan incirlerin tadına bakarak dua etti.

Kaynak: İHA

Antalya, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaçtan incir yiyenlerden astığı yazı ile şehitlerin ruhuna Fatiha istedi - Son Dakika


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