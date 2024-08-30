Ağaran Şelalesi gelen turistleri kendine hayran bırakıyor - Son Dakika
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Ağaran Şelalesi gelen turistleri kendine hayran bırakıyor

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Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri haline gelmiştir. Doğu Karadeniz'de sahile en yakın ve en yüksek şelale olan Ağaran Şelalesi, turizm sezonunda yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Şelalede bulunan jakuzi tarzındaki göller, turistlerin ilgisini çekmektedir. Ağaran Şelalesi'ne serinlemek için gelen vatandaşlar ise suyun güzelliğini ve temizliğini övmektedir.

30.08.2024 11:00
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Ağaran Şelalesi gelen turistleri kendine hayran bırakıyor

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından bir tanesi olan Ağaran Şelalesi görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

Çayeli ilçe merkezinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ağaran Şelalesi, bu yıl da yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Doğu Karadeniz'de sahile en yakın ve en yüksek şelale unvanını taşımakta olan şelale yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından bir tanesi oldu. Günde 3 bin turistin ziyaret ettiği Ağaran Şelalesi, turizm sezonu boyunca yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Şelaleyi görmeye gelen turistler karşılaştıkları eşsiz manzarayla birlikte fotoğraf çektiriyor. Son günlerde sıcaklıktan bunalan, yöre halkı ve çevre illerden gelen insanlar çareyi Ağaran Şelalesi'nde serinlemekte buldu.

"Sezonda da ortalama olarak 500 bin kişi burayı ziyaret ediyor"

Doğu Karadeniz'de sahile en yakın ve en yüksek şelale olma unvanını taşıyan Ağaran Şelalesini turizm sezonunda 500 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgulayan İşletme sahibi Nevzat Çakır, "Bizim Ağaran Şelalemizin özelliği Doğu Karadeniz'de sahile en yakın, en yüksek şelale unvanını taşımaktadır. Yaklaşık 70 metrelik bir uzunluğu var. Şehir merkezine de 12 kilometre mesafesi var. Esas bizim şelalemizi meşhur eden buranın 70-75'inci metrelerde bulunan tamamen suyun kayaları oymasıyla oluşturduğu jakuzi tarzında göllerimiz var. İnsanlar oraya bir 15 dakikalık yürüme mesafesi ile ulaşıp keyifli anlar geçiriyorlar. Yer yer 2-3 metre derinliği olan bir göl bulunmakta. Bu şekilde meşhur burası. Günde yaklaşık 3 bin kişi ziyaret ediyor. Sezonda da ortalama olarak 500 bin kişi burayı ziyaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Serinlemek için suya giren vatandaş İhsan Öztürk, şelaleye herkesin gelip görmesi gerektiğini ifade ederek "Arkadaşlar su çok güzel. Burası Ağaran şelalesi ve mükemmel bir su var. Ben girdim ve herkese tavsiye ederim. Buzdolabı gibiyim. Su mükemmel ve çok temiz. Herkes buraya gelsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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