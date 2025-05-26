Ağasar\'da Yaban Hayatı Görüntülendi

Ağasar'ın yaban hayatı fotokapana yansıdı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Ağasar Bölgesi'nde yaşayan yabani hayvanlar fotokapanla görüntülendi

TRABZON - Trabzon Şalpazarı ilçesinin Ağasar Bölgesi'nin yaban hayatı fotokapanla görüntülendi. Bölgede kurt sürüsünden ayıya, çakallardan domuzlara kadar yaban hayatının canlılığı gözler önüne serilirken, vatandaşlara da yöredeki aktif kurt ve ayı popülasyonuna karşı dikkat olması istendi.

Yöre sakinlerinden Coşkun Halcı, Şalpazarı ilçesine bağlı Sayvançatak mahallesine bağlı Karaçoban mevkiine ve Karakısrak Yaylası'na foto kapan yerleştirerek yaban hayatını gözlemledi. Kameraya yansıyan kurt sürüsünü gören Halcı, avladığı bir yaban domuzunu da bölgedeki bir ağaç dibine yerleştirerek yaban hayatını gözlemlemeyi sürdürdü. Doğa tutkunu Coşkun Halcı "Zaman zaman ilçemin yüksek yerlerine foto kapan yerleştiriyorum. Şalpazarı-Ağasar yaban hayatı açısından oldukça zengin bir popülasyona sahip bir bölge. Kurmuş olduğum foto kapanıma zaman domuz, çakal, tilki, ayı derken bu sefer de gündüz ve gece olmak üzere sürü halinde gezen kurt sürüsünü görüntüsünü yakaladım. Kurtların ve ayıların karınlarını doyurmak için köylere kadar inmeye başladığını gördük" dedi.