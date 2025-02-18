Elazığ'da Ağın Belediyeevinde alınan yangın önlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Ağın Belediyeevinde misafirlerin güvenle konaklayabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Çakar, "Bina içinde bulunan yangın tüpleri yenilenip ek olarak da yangın dolapları konumlandırılmıştır." dedi.
Son Dakika › Güncel › Ağın Belediye Evi'nde Yangın Önlemleri Alındı - Son Dakika
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