Ağın ilçesinin Bahadırlar köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği yapıldı.
Ağın Belediyesinden yapılan açıklamada, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve vatandaşların köyde düzenlenen aşure etkinliğine katıldığı belirtildi.
Açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür edildi.
Son Dakika › Güncel › Ağın'da Aşure Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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