Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı gerçekleştirildi.
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Şenpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Çakar, katılımcıların taleplerini dinledi.
Çakar, buluşmaya katılan muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Ağın'da Başkan Çakar, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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