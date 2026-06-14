Ağın'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Ağın'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı

Ağın\'da Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı
14.06.2026 12:59
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Elazığ Ağın'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yılı, Kaymakam Yılmaz'ın kutlamasıyla anıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki jandarma personeliyle Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Yılmaz, "Vatanın her köşesinde canla başla görev yapan, milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm jandarma personelimizin bu anlamlı gününü kutluyoruz. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Kaymakam Yılmaz, ilçede görev süresi tamamlanan jandarma personeline başarı belgesi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağın'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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