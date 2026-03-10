Ağın\'da Kadınlar Günü Etkinliği

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlığın organizasyonuyla İbrahim Uçkunkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından "sağlıklı beslenme ve yaşam", "kadın sağlığı", "farkındalık" gibi konularda kadınlar bilgilendirildi.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz, katılımcılara çeşitli hediyeler takdim etti.

Yılmaz, kadınların, toplumun her alanında emekleri ve katkılarıyla önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Programın ardından kadınlara fidan dağıtıldı.