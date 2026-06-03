Ağın'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ağın'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Ağın\'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı
03.06.2026 12:45
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Ağın Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi düzenlendi, açılış törenine katılım yoğun oldu.

Ağın Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

Ağın Abdullah Lütfü Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şeref Çakar, serginin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Ağın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Oruç da sergiye katılanlara teşekkür etti.

Açılışa, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Cengiz, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA

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