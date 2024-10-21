Ağın Kaymakamı Su Projelerini İnceledi

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Yedibağ ve Demirçarık köylerinde yapımı tamamlanan içme suyu projelerini incelendi.
Kaymakam Türkmenoğlu, KÖYDES projesi kapsamında Yedibağ ve Demirçarık köylerinde yapımı tamamlanan içme suyu projelerini inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Türkmenoğlu, köy sakinleriyle de bir araya geldi.
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