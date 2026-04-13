Karaciğer Yetmezliği Hastası İki Donörden Alınan Karaciğerle Yaşama Tutundu

Karaciğer yetmezliği bulunan ve yaklaşık 120 kilo olan 53 yaşındaki İbrahim Çay, kardeşi Mustafa Çay ve kuzeni Ömür Kepenek'ten alınan karaciğer parçalarıyla yapılan nakil ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Medical Park Göztepe Hastanesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Deniz Balcı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon yaklaşık 17 saat sürdü.

Prof. Dr. Balcı, hastanın kilosu ve karaciğer yetmezliğinin ileri düzeyde olması nedeniyle tek bir canlı vericiden nakilin mümkün olmadığını belirterek, "2 ayrı kişiden tamamladık, organ bağışı olsaydı buna gerek olmazdı. Bu prosedürler dünyada çok nadiren yapılıyor. Bu şekilde ağır bir hastada ilk defa gerçekleştirdik" dedi.

İbrahim Çay, mide yanması şikayetiyle gittiği hastanede karaciğerinde problem olduğunu öğrendiğini, 4 aylık tedavilere cevap vermeyince nakil kararı alındığını anlattı. "Tek kişinin karaciğeri yetmedi. Halamın oğlu ve kardeşimden alınarak nakledildi. Organ bağışında herkesin biraz dikkat etmesi gerekiyor, yeniden hayata döndüm" ifadelerini kullandı.

Donör olan kardeş Mustafa Çay ve kuzen Ömür Kepenek de sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, organ bağışının önemine dikkat çektiler. Prof. Dr. Balcı, toplumu organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırarak, "Adeta çift kanat takılmış gibi hızlıca iyileşti. Tüm toplumuza organ bağışının önemini tekrar hatırlatıyorum" dedi.