Karaciğer Yetmezliği Hastası İki Donörden Alınan Karaciğerle Yaşama Tutundu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

53 yaşındaki İbrahim Çay, kardeşi ve kuzeninden alınan karaciğer parçalarıyla yapılan nakil ameliyatıyla sağlığına kavuştu. 17 saat süren operasyon sonrası hastanın hızlıca iyileşmesi dikkat çekti. Organ bağışının önemi vurgulandı.

Karaciğer yetmezliği bulunan ve yaklaşık 120 kilo olan 53 yaşındaki İbrahim Çay, kardeşi Mustafa Çay ve kuzeni Ömür Kepenek'ten alınan karaciğer parçalarıyla yapılan nakil ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Medical Park Göztepe Hastanesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Deniz Balcı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon yaklaşık 17 saat sürdü.

Prof. Dr. Balcı, hastanın kilosu ve karaciğer yetmezliğinin ileri düzeyde olması nedeniyle tek bir canlı vericiden nakilin mümkün olmadığını belirterek, "2 ayrı kişiden tamamladık, organ bağışı olsaydı buna gerek olmazdı. Bu prosedürler dünyada çok nadiren yapılıyor. Bu şekilde ağır bir hastada ilk defa gerçekleştirdik" dedi.

İbrahim Çay, mide yanması şikayetiyle gittiği hastanede karaciğerinde problem olduğunu öğrendiğini, 4 aylık tedavilere cevap vermeyince nakil kararı alındığını anlattı. "Tek kişinin karaciğeri yetmedi. Halamın oğlu ve kardeşimden alınarak nakledildi. Organ bağışında herkesin biraz dikkat etmesi gerekiyor, yeniden hayata döndüm" ifadelerini kullandı.

Donör olan kardeş Mustafa Çay ve kuzen Ömür Kepenek de sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, organ bağışının önemine dikkat çektiler. Prof. Dr. Balcı, toplumu organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırarak, "Adeta çift kanat takılmış gibi hızlıca iyileşti. Tüm toplumuza organ bağışının önemini tekrar hatırlatıyorum" dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:37:36.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.