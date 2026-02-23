Ağır Otizmli Muhammet'in Nakli Durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağır Otizmli Muhammet'in Nakli Durdu

23.02.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammet'in Ordu'ya nakli, Aile Bakanı'nın müdahalesiyle durduruldu; aile kavuştu.

ANTALYA'da yaklaşık 6 aydır bakım merkezinde kalan ağır otizmli Muhammet'in (19) Ordu'ya naklini istemeyen anne Emine Kinvan'ın çağrısı sonrası duruma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş müdahale etti. Nakli durdurulup, Manavgat'ta bir bakım merkezine gönderilen Muhammet, hafta sonu ailesi ile buluştu.

Kepez ilçesinde yaşayan Emine-Süleyman Kinvan çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Muhammet, 3 yaşına geldiğinde ailesi, hareketlerinden şüphelendikleri çocuğu doktora götürdü. Kontrolde Muhammet'e, ağır otizm teşhisi konuldu. Bu teşhisten sonra ailenin yaşantısı değişti. Çiftin sonra Ayşegül ve Şeyma adını verdikleri 2 çocukları daha oldu. Ayşegül'e Tip-1 diyabet, Şeyma'ya Serebral Palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Son 2 yıldır saldırgan tavırlarda bulunan, önce eğitim aldığı okulda öğretmenlerini darbeden, son zamanlarda aile üyelerini darbetmeye başlayan ve zaman zaman evdeki eşyalara zarar veren Muhammet, geçen ağustosta ailesinin isteği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün devreye girmesi sonucu bakım merkezine yerleştirildi.

GÜÇLÜKLE İKNA EDİLEBİLDİ

Bakımevinde 6 aydır kalan Muhammet, bu süreçte zaman zaman ailesi ile bir araya geldi. Ancak kısa süre önce Muhammet'in başka şehre gönderileceği haberi aileyi şoke etti. Oğlunun uyum sağlayamadığı gerekçesiyle kilometrelerce uzaktaki bir şehre gönderilmesini istemeyen anne Emine Kinvan, sesini duyuramadığı gerekçesiyle geçen hafta falezlere çıktı. Yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezin kıyısına kadar gidip, burada duran ve çocuğunun Antalya'da kalmasını istediğini söyleyen Kinvan, yaklaşık 2,5 saat süren çabaların sonunda ikna edilebildi.

NAKİL DURDURULDU

Duruma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş müdahale etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Bakan Göktaş, Muhammet Kinvan'ın başka şehre nakledilmemesi ve annesinden ayrılmaması için Manavgat'ta yeni bir bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi talimatı verdi. Bakanlık yetkilileri, aileyle iletişime geçerek, aile bütünlüğünün korunması ve Muhammet'in annesinden uzaklaşmaması için nakil sürecinin durdurulduğunu iletti.

OĞLUNA KAVUŞTU

Ordu'ya nakli durdurulan Muhammet, bu hafta sonu Manavgat'taki yeni bakım merkezine yerleştirildi. Oğlu için mücadele eden anne Emine Kinvan ve ailesi, Muhammet'i görmek için merkeze gitti. Yeniden bir araya gelen aile ve Muhammet, büyük mutluluk yaşadı.

Haber: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağır Otizmli Muhammet'in Nakli Durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a: Bu işi bırak Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak

12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:12
ABD’nin uykularını kaçıracak adım, Kim’e seçimi kazandırdı
ABD'nin uykularını kaçıracak adım, Kim'e seçimi kazandırdı
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:50:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Ağır Otizmli Muhammet'in Nakli Durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.