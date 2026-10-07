Ağıralioğlu, 95 bin dolarlık sermayeden yüz milyonlarca dolarlık servete hesap sordu

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "fon krizi" soruşturmalarına ilişkin, "Devlet vatandaşa 'Hesabını ver' diyebiliyorsa, yüz milyonlarca dolarlık servetin sahibine de aynı soruyu sorabilmelidir: Bu serveti nasıl kazandın? Türkiye Cumhuriyeti kimsenin şahsi mülkü değildir. Bu devletin hukuku da adaleti de imkanları da insanların adına, soyadına, çevresine göre çalışamaz" açıklamasını yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, fon krizi soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'de adaletin terazisi artık kimin cebinde ne kadar para olduğuna göre mi tartıyor? Vatandaş 100 liralık ekmeğin hesabını yapıyor. Vatandaşın aldığı maaşın, ödediği verginin, bankadaki üç kuruşunun hesabı soruluyor. Ama 95 bin dolarlık sermayeden yüz milyonlarca dolarlık servete uzanan bir tablo ortaya çıktığında kimse dönüp sormayacak mı?

Bu servet nasıl oluştu? Satış yoksa gelir nereden geldi? Gerçek bir ticari faaliyet yoksa milyarlarca liralık kar nasıl yazıldı? Bu değer artışları hangi işlemlerden doğdu? Para nereden geldi, nereye gitti? Bunları sormak suç değildir. Bunları sormak devletin vazifesidir. Vatandaşın IBAN'ına gelen 100 liranın hesabını soran, takip eden devlet milyarlarca liralık servetin hesabını da sorabilmelidir.

"İNSANLARIN ADINA SOYADINA DEĞİL, İŞLEME BAKACAKSINIZ"

Sermaye piyasalarında soruşturmalar yürütülüyor. Fon yöneticileri gözaltına alınıyor. Şirketlere baskınlar düzenleniyor. Öyleyse hukuk, adı ve soyadı kim olursa olsun herkesin kapısını aynı kararlılıkla çalmalıdır. Kim ne aldı? Kim ne sattı? Kim ne kazandı? Bu para nereden geldi? Bu servet nasıl oluştu? Bakacağınız yer budur. İnsanların adına, soyadına, siyasi yakınlığına, çevresine bakmayacaksınız. İşleme bakacaksınız. Paranın izine bakacaksınız. Her şey hukuka uygunsa bağımsız, şeffaf ve ciddi bir soruşturmadan kimsenin çekinmesine gerek yoktur. Ama vatandaş söz konusu olduğunda bütün kudretiyle çalışan hukuk, güçlü ve nüfuzlu isimlerin kapısına geldiğinde yavaşlıyorsa orada adaletten söz edemezsiniz.

Bir tarafta pazardaki fiyatı, ekmeğin parasını konuşurken bile başına iş gelir mi diye tedirgin olan vatandaşımız var. Öbür tarafta yüz milyonlarca dolarlık servet hareketleri var ve milyonlarca insan aynı soruyu soruyor: Nasıl? Biz kimsenin zenginliğiyle kavga etmiyoruz. Üreten kazansın. Çalışan kazansın. Ticaret yapan kazansın. Memleketine değer katan kazansın. Helalinden kazananın malında da mülkünde de gözümüz yok. Ama kaynağı açıklanamayan servete, siyasetle iç içe geçmiş ayrıcalıklara ve kişiye göre eğilip bükülen hukuka itirazımız var.

"BİZ NEDEN HER GÜN BİRAZ DAHA YOKSULLAŞIYORUZ?"

Devlet vatandaşa 'Hesabını ver' diyebiliyorsa, yüz milyonlarca dolarlık servetin sahibine de aynı soruyu sorabilmelidir: Bu serveti nasıl kazandın? Türkiye Cumhuriyeti kimsenin şahsi mülkü değildir. Bu devletin hukuku da adaleti de imkanları da insanların adına, soyadına, çevresine göre çalışamaz. Millet her gün biraz daha fakirleşirken birileri akılalmaz bir hızla zenginleşiyorsa milletin bunu sormaya hakkı vardır. Biz de millet adına soruyoruz: Biz neden her gün biraz daha yoksullaşıyoruz? Siz nasıl bu kadar hızlı zenginleşiyorsunuz?"