Ağıralioğlu: Faiz Yükü 60 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Ağıralioğlu: Faiz Yükü 60 Milyar Doları Aştı

Ağıralioğlu: Faiz Yükü 60 Milyar Doları Aştı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, hükümetin faiz politikalarını eleştirerek mali disiplin sorguladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Son beş yılda uyguladığınız yanlış politikaların ardından kamunun yıllık faiz yükü yaklaşık 60 milyar dolara çıktı. Yani faiz yükünü azaltmadınız; üç katına çıkardınız. Sadece 2026'nın ilk 7 ayında merkezi yönetimin faiz gideri 40 milyar doları aştı" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mali disiplinin korunduğuna yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Şimşek; faiz dışı fazla 470 milyar liraya çıktı diye milletimize bir başarı hikayesi anlatıyorsunuz. Peki faize ödediğimiz para ne oldu? Türkiye geçmişte yılda ortalama 20 milyar dolar civarında faiz ödüyordu. Son beş yılda uyguladığınız yanlış politikaların ardından kamunun yıllık faiz yükü yaklaşık 60 milyar dolara çıktı. Yani faiz yükünü azaltmadınız; üç katına çıkardınız. Sadece 2026'nın ilk 7 ayında merkezi yönetimin faiz gideri 40 milyar doları aştı.

Daha vahimi var:  Sizin hükümetleriniz döneminde faize ödenen toplam paranın bugünkü kurla karşılığı yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştı. Şimdi çıkıp bütün bunların üzerine mali disiplin diyorsunuz. Nerede bu disiplin? Bir tarafta yüksek faizden kazanan finans çevreleri… Carry trade ile Türkiye'ye gelip yüksek faizden parasına para katan sıcak para… Diğer tarafta maaşı eriyen emekli, geçinemeyen asgari ücretli, ay sonunu getiremeyen memur, finansmana ulaşamayan esnaf, yatırım yapamayan sanayici…

Faizin kazananı belli, faturasını ödeyen belli. Milletimiz vergisini ödüyor, siz faize ödüyorsunuz. Milletimiz kemer sıkıyor, faiz giderleri büyüyor. Milletimizin alım gücü düşüyor, siz buna başarı diyorsunuz. Sayın Şimşek; faiz dışı fazla vermek tek başına marifet değildir. Asıl marifet, milletin ödediği faizi azaltabilmektir. Asıl başarı; borçlanma maliyetini düşürmek, üretimi artırmak, fabrikaları çalıştırmak, istihdam oluşturmak ve milletin refahını yükseltmektir.

Şimdi milletimiz adına soruyoruz:  Yıllık 20 milyar dolar civarındaki faiz yükünü nasıl 60 milyar dolara çıkardınız? Bugünkü kurla yaklaşık 1 trilyon dolarlık bu faiz faturası nasıl oluştu? Millet daha fazla vergi ödeyecek, daha az hizmet alacak, daha az tüketecek; siz topladığınız parayı faize verecek ve adına da mali disiplin diyeceksiniz. Bu nasıl bir mali disiplin? Bu nasıl bir başarı hikayesi?"

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu: Faiz Yükü 60 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

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