Ağıralioğlu, fon skandalında ihmali olan 6 kamu kurumunu sordu - Son Dakika
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Ağıralioğlu, fon skandalında ihmali olan 6 kamu kurumunu sordu

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Ağıralioğlu, fon skandalında ihmali olan 6 kamu kurumunu sordu
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı'nın fon skandalına ilişkin "yaklaşık 6 kamu kurumunun ihmali var" sözünü hatırlattı. Ağıralioğlu, bu kurumların hangileri olduğunu ve ihmallerin bedelini kimin ödeyeceğini sordu.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, " AK Parti'nin Ekonomi İşleri Başkanı, fon skandalıyla ilgili kendi ağzıyla söylüyor: 'Yaklaşık 6 kamu kurumunun ihmali var'. Şimdi milletimiz adına cevap bekliyoruz: Altı kamu kurumu hangileridir? Denetim mekanizmaları neden işlememiştir? İhmaller ne zaman tespit edilmiştir? Suistimal iddialarıyla ilgili hangi soruşturmalar başlatılmıştır? ve en önemlisi, bu ihmallerin bedelini kim ödeyecektir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından fon krizine lişkin şu açıklamada bulundu:

"AK Parti'nin Ekonomi İşleri Başkanı, fon skandalıyla ilgili kendi ağzıyla söylüyor: 'Yaklaşık 6 kamu kurumunun ihmali var. Bazı kamu görevlilerinin ağır ihmali, bazı kurumların yönetiminde ise ihmal ve suistimal var'. Peki, soralım o halde: Bu altı kurum hangileridir? Bu kurumların yöneticilerini kim atamıştır? Hangi ölçülerle, hangi kriterlerle o makamlara getirilmişlerdir? Liyakat mi aranmıştır, sadakat mi? Ehliyet mi esas alınmıştır, siyasi yakınlık mı? Bir kamu görevlisinin ihmalini konuşurken, o kamu görevlisini o makama getiren iradeyi konuşmayacak mıyız? Denetim görevini yerine getirmeyenlerin hesabını sorarken, onları denetlemekle sorumlu olanların hesabını sormayacak mıyız? Devlet yönetiminde sorumluluk yalnızca imza atanların değil, o imza yetkisini verenlerin de sorumluluğudur.

"BU İHMALLERİN BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK"

Şimdi milletimiz adına cevap bekliyoruz: Altı kamu kurumu hangileridir? Denetim mekanizmaları neden işlememiştir? İhmaller ne zaman tespit edilmiştir? Suistimal iddialarıyla ilgili hangi soruşturmalar başlatılmıştır? ve en önemlisi, bu ihmallerin bedelini kim ödeyecektir? Bizim devlet anlayışımızda makamlar, siyasi sadakatin mükafatı değil, millete hizmetin emanetidir. Anahtar Parti iktidarında kamu görevlerine atamalarda esas olan siyasi yakınlık değil, ehliyet ve liyakat olacaktır. Görevini ihmal eden kim olursa olsun hesap verecek; o makama hangi gerekçeyle getirildiği de sorgulanacaktır. Devletin itibarını korumak, yanlışları örtmekle değil, yanlış yapanlardan hesap sormakla mümkündür. Unutulmasın! Devlet kimsenin şahsi mülkü değildir. Devlet milletindir. Makam emanettir. Yetki sorumluluktur. Liyakat ise devlet yönetiminde bir tercih değil, mecburiyettir."

Kaynak: ANKA
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