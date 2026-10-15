Ağıralioğlu, İstanbul\'daki taşkında araçlarında mahsur kalanlara geçmiş olsun diledi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul'da yaşanan sağanak yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Taşkınlar nedeniyle zor anlar yaşayan ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede güvenle evlerine ulaşmalarını temenni ediyor; sahada görev yapan ekiplere de kolaylıklar diliyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaşanan sağanak yağıştan etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Taşkınlar nedeniyle zor anlar yaşayan ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede güvenle evlerine ulaşmalarını temenni ediyor; sahada görev yapan ekiplere de kolaylıklar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. İstanbul'umuza geçmiş olsun" dedi.