Ağıralioğlu\'ndan akaryakıt tepkisi, Türkiye Avrupa\'nın gerisinde kaldı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kişi başına düşen gelirle alınabilen benzin ve motorin miktarı üzerinden Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldığını ifade etti. Ağıralioğlu, "Türk milletinin daha fazla çalışıp daha azına razı edildiği bu düzeni kabul etmiyoruz" dedi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ile bazı Avrupa ülkelerindeki kişi başına gelir ve akaryakıt alım gücünü karşılaştırdı. Ağıralioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de kişi başına düşen gelirle alınabilen benzin, Avusturya'nın ancak yüzde 38'i kadar. Motorinde ise Danimarka'nın üçte birine ancak ulaşabiliyoruz. Bu rakamlar yalnızca benzin ve mazot fiyatlarını değil, milletimizin alım gücünü anlatıyor. Gelirimiz eriyor. Paramızın değeri düşüyor. Alım gücümüz azalıyor. Vergi yükümüz ve hayat pahalılığı ise büyüyor. Avrupa'da insanlar ortalama gelirleriyle 20-30 bin litre yakıt alabilecek bir ekonomik güce sahipken, Türkiye'de vatandaşımız 10 bin litre motorini dahi alamıyor.

Şimdi iktidara soruyoruz: Türk insanının emeği neden bu kadar değersiz hale geldi? Türk lirası neden bu kadar değer kaybetti? Bu millet neden daha çok çalışıp daha az alabilir hale geldi? Bu tabloyu millet yapmadı. Bu ekonomiyi millet yönetmedi. Yıllardır ülkeyi yöneten, ekonomi politikalarını belirleyen, vergileri koyan, bütçeyi yapan sizsiniz. Ortaya çıkan tablonun siyasi mesuliyeti de size aittir. Ekonominin karnesi yalnızca TÜİK tablolarında yazmaz. Milletin deposunda yazar. Pazar filesinde yazar. Market arabasında yazar. Kredi kartı ekstresinde yazar.

Biz Türk milletinin daha fazla çalışıp daha azına razı edildiği bu düzeni kabul etmiyoruz. Bu memleketin insanı Avrupa'nın insanından daha az çalışkan değildir. Daha az üretken değildir. Daha azını da hak etmiyor. Sandık milletin önüne geldiğinde herkes yaptığıyla, yapamadığıyla ve milletin hayatından eksilttiğiyle muhasebe edilecektir. Vatandaş deposundan eksileni de, sofrasından eksileni de, maaşından eksileni de unutmaz. Milletin terazisi şaşmaz. Sandık geldiğinde hesabı da millet görür."