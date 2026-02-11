Ağıralioğlu'ndan Arıkan'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ağıralioğlu'ndan Arıkan'a Ziyaret

11.02.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti; atamalar ve siyasi atmosfer değerlendirdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a ziyarette bulundu.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Arıkan ve Ağıralioğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Arıkan, Ağıralioğlu ile heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti ve görüşmede ülke ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Ağıralioğlu da Arıkan'a ve heyetine ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Arıkan, bir gazetecinin, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığına Akın Gürlek'in ve İçişleri Bakanlığına da Mustafa Çiftçi'nin getirilmesine ilişkin görüşlerini sorması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Bazı atamalar vardır ki bu atamalar zamanlamasıyla mesaj veren atamalardır. Bu değişikliğe buradan bakıyoruz. Biz bu adımla beraber siyasi atmosferin yeniden dizayn edileceğini, devlet mekanizmasının seçim sürecine daha hızlı bir şekilde yaklaşacağını ve uyum sağlayacağını düşünüyoruz."

Ağıralioğlu da değişikliklerin hayırlı olmasını dileyerek, özellikle adli bürokraside görevden ayrılanların belli bir süre siyasete girmesinin önünün kapatılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu'ndan Arıkan'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW’den Yangın Riski nedeniyle Geri Çağırma
BMW'den Yangın Riski nedeniyle Geri Çağırma
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:32:58. #7.11#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu'ndan Arıkan'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.