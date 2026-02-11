Ağıralioğlu'ndan Arıkan'a Ziyaret

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a ziyarette bulundu.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Arıkan ve Ağıralioğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Arıkan, Ağıralioğlu ile heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti ve görüşmede ülke ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Ağıralioğlu da Arıkan'a ve heyetine ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Arıkan, bir gazetecinin, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığına Akın Gürlek'in ve İçişleri Bakanlığına da Mustafa Çiftçi'nin getirilmesine ilişkin görüşlerini sorması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Bazı atamalar vardır ki bu atamalar zamanlamasıyla mesaj veren atamalardır. Bu değişikliğe buradan bakıyoruz. Biz bu adımla beraber siyasi atmosferin yeniden dizayn edileceğini, devlet mekanizmasının seçim sürecine daha hızlı bir şekilde yaklaşacağını ve uyum sağlayacağını düşünüyoruz."

Ağıralioğlu da değişikliklerin hayırlı olmasını dileyerek, özellikle adli bürokraside görevden ayrılanların belli bir süre siyasete girmesinin önünün kapatılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.