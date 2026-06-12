Ağıralioğlu'ndan Birlik Vurgusu - Son Dakika
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Ağıralioğlu'ndan Birlik Vurgusu

12.06.2026 01:02
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Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, birlik ve kardeşlik mesajları verdi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Badıllı Vakfı İkinci Tanışma ve Dayanışma Toplantısı'na katıldı.

Anahtar Partiden yapılan açıklamada, Ağıralioğlu'nun programda birlik ve kardeşlik vurgusu yaptığı belirtildi.

Milleti ayrıştıran değil birleştiren bir anlayıştan yana olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, "86 milyon bir milletiz" dedi.

Badıllı Vakfı Başkanı Cahit Genç ise programa katılımından dolayı Ağıralioğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ağıralioğlu'ndan Birlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Neşe Dinçer Neşe Dinçer:
    güzel şey bu birlik mesajı işte böyle olması lazım hepimiz bir milletiz diye düşünüyom ben de ama şöyle bakıyon camiada internet meselesi falan var teknoloji konusu çok önemli hale geldi artık gençler için bunları da gündemde tutmak lazım sadece birlik demekle olmaz tabii 0 0 Yanıtla
  • Mukaddes Durusu Mukaddes Durusu:
    yine söylemler yine vaatler! ne zaman icraata geçecekler böyle konuşmalar yeterli mi artık! bu kadar toplantı masrafı da nerden çıkıyo ya 0 0 Yanıtla
  • Emel Yücel Emel Yücel:
    birlik birlik konuşuyo da işte biz halkta birlik görmüyo muyuz 0 0 Yanıtla
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